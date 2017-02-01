عودة عائلات سورية نازحة من مخيمات عرسال إلى بلدتهم – عسال الورد

السبت, 10 حزيران 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بناء على رغبة عددٍ كبير من أفراد العائلات السورية النازحة في مخيمات عرسال بالعودة إلى سوريا، قامت وحدات من الجيش العملانية ومديرية المخابرات، اعتباراً من فجر اليوم، بمواكبتهم خلال انتقالهم على متن 30 سيارة مدنية من أنواع مختلفة، وذلك من المخيمات المذكورة إلى آخر مركز تابع للجيش على الحدود اللبنانية – السورية في جرود المنطقة، حيث تابعوا انتقالهم من هناك إلى بلدتهم – عسال الورد في الداخل السوري.