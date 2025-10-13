عيد ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻌﻄﺎء

- En
- Fr
- عربي
كلمة ...
ﻓﻲ ذروة اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﻗﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻹﻧﺠﺎز وﺗﺄﻣُّﻞِ ﺛﻤﺎر اﻟﺠﻬﺪ، وﺗﺄﻛﻴﺪِ اﻻﻟﺘﺰام، واﻻﻧﻄﻼقِ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻫﻜﺬا ﻫﻮ ﻋﻴﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺬي ﻳُﺮاد ﻣﻨﻪ أوﻻً اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗُﺠﺴﺪ وﺣﺪة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻧﺘﻤﺎءاﺗﻬﻢ، وﺗُﻤﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻮة اﻟﻮﻃﻦ وﺿﻤﺎﻧﺔ أﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮاره. ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس، ﺗُﻮازي ﻓﺮﺣﺘُﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء، ﺗَﺒﺮز ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ، واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.
ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ، ﻋﺮف وﻃﻨﻨﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔً ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔَ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات واﺳﻌﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ، ﺗﺮﻛﺖ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺪود وﺿﺒﻄﻬﺎ.
إن اﺣﺘﻔﺎﻟﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺲ إذًا ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، إﻧﻤﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪٌ ﻟﻘﻮة ﻟﺒﻨﺎن وﺟﻴﺸﻪ رﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة، واﺳﺘﺬﻛﺎرٌ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﺠﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺪّﻣﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺠﺮﺣﻰ ﻣﻨﻬﻢ،وﺗﺠﺪﻳﺪٌ ﻟﻌﻬﺪﻧﺎ وﻗَ ﺴَ ﻤﻨﺎ أﻣﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼد. ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ، ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﻧﺎﺑﻀًﺎ ﺣﻴًّﺎ ﻣﺎ دام ﻣﺴﺘﻨﺪًا إﻟﻰ رﺟﺎل أﺷﺪاء ﻣﺘﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﻌﻘﻴﺪة راﺳﺨﺔ وﻋﺰﻳﻤﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻛﺼﻼﺑﺔ ﺟﺒﺎﻟﻨﺎ اﻷﺑﻴّﺔ، ﻓﻼ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎح وﻻ ﺗُﻮﻫِﻨﻬﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﺘﺠﻨﻴﺎت واﻻﻓﺘﺮاءات ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ.
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠَﻖ، ﻳﻤﻀﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﻗُﺪُﻣًﺎ، واﺿﻌًﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﻮاﺻﻠﺔَ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن – اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﻴﻞ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔَ إﺟﺮاءات ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺪود، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔَ اﻹرﻫﺎب، وﻣﻄﺎردةَ ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺨﻄﻒ وﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻣﺤﺎﺻﺮةَ ﺑﺆر اﻟﺘﻮﺗﺮ وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺄي إﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ.
وﺳﻂ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺎت، ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺘﺮدد أو اﻟﺘﺮاﺟﻊ، ﻷن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﺒﺮ واﻹﺻﺮار واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻜﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت. ﻟﺬا ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻬﻤﺎت ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد، وﺗﺘﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز إﻟﻰ إﻧﺠﺎز، ﻣﺴﺘﻨﺪةً إﻟﻰ إرث ﻧﺎﺻﻊ ﻛُ ﺘِﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮق واﻟﺪم ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻴﻦ اﻟﻮﻃﻦ.
العميد حسين غدار
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ