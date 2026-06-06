غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل لبنان إلى جمهورية باكستان الإسلامية، تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير رئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع الباكستانية