غداء تكريمي لأطفال شهداء الجيش اللبناني برعاية قائد الجيش وبتنظيم من فندقَي جفينور روتانا وروشة أرجان روتانا

الثلاثاء, 16 كانون الأول 2025

برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أقام فندقا جفينور روتانا وروشة أرجان روتانا حفل غداء تكريميًّا لأطفال شهداء الجيش اللبناني. حضر الحفل ممثل قائد الجيش العميد الركن جهاد مرعي وعدد من الشخصيات، وتخللتْه كلمات شدّدت على الدور الوطني للجيش وأهمية تضحياته، والتعاون بين الفندقَين والمؤسسة العسكرية.

بعدها جرى تبادل الدروع، وأقيمت عروض ترفيهية للأطفال، وتم توزيع الهدايا.