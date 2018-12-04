بتاريخ 19 / 8 / 2017 أعلن قائد الجيش العماد جوزاف عون بدء تنفيذ عملية "فجر الجرود" ضد تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، وفي التاريخ نفسه زار فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غرفة عمليات قيادة الجيش حيث استقبله قائد الجيش بحضور رئيس الأركان اللواء حاتم ملاّك وعدد من كبار ضباط القيادة. وقد استمرّت العملية حتى تاريخ 27 / 8 / 2017، واستخدمت فيها مختلف أسلحة الجيش الرشاشة والصاروخية والمدفعية الثقيلة والطائرات، وأسفرت عن انتصار حاسم على الإرهابيين وتحرير جرود رأس بعلبك والقاع من الوجود الإرهابي.