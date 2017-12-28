فريق الجيش بطل لبنان في المصارعة

إعداد: نينا عقل خليل

فاز فريق الجيش اللبناني ببطولة لبنان في لعبتي المصارعة الحرّة والرومانية التي جرت في نادي التعاضد - المزرعة، بمشاركة تسعة أندية وأربعة وخمسين لاعباً في اللعبتين.

- في لعبة المصارعة الرومانية، حل فريق الجيش في المركز الأول برصيد 30 نقطة، أما النتائج الفنية للعسكريين فجاءت على النحو الآتي:

- وزن 55 كلغ: الجندي الأول جورج فاضل من فوج التدخل الثاني، الثاني.

- وزن 60 كلغ: الجندي هيثم شمص من المركز العالي للرياضة العسكرية، الأول.

- وزن 66 كلغ: العريف أحمد الخالد من المركز العالي للرياضة العسكرية، الأول.

- وزن 74كلغ: الجندي أحمد رفاعي من المركز العالي للرياضة العسكرية، الأول.

- وزن 84 كلغ: العريف محي الدين سيف الدين من اللواء الثاني عشر، الثاني.

- وزن 96 كلغ: الجندي الأول يوسف ابراهيم من فوج التدخل الأول، الثاني.

- وزن 120 كلغ: العريف محمد سلّوم من فوج التدخل الأول، الثالث.

- في لعبة المصارعة الحرّة، حقّق لاعبو الجيش المركز الأول أيضاً برصيد 33 نقطة. وجاءت النتائج على النحو الآتي:

- وزن 55 كلغ: العريف سليمان كرامي من فوج التدخل الرابع، الثاني.

- وزن 60 كلغ: العريف محمد الغوش من فوج التدخل الرابع، الأول.

- وزن 66 كلغ: العريف أحمد الخالد من المركز العالي للرياضة العسكرية، الأول.

- وزن74كلغ: الرقيب محمد خضر خليل من فوج التدخل الرابع، الثاني.

- وزن 84 كلغ: الجندي ابراهيم الخطيب من فوج المغاوير، الأول.

- 96 كلغ: الجندي الأول علي دمج من فوج المغاوير، الأول.

- وزن 120 كلغ: العريف مصطفى الجعيد من فوج التدخل الثاني، الأول.

دورة مدرّب ألعاب قوى

أقام المركز العالي للرياضة العسكرية دورة مدرّب ألعاب قوى، شارك فيها منتخب الجيش في ألعاب القوى، ورتباء من مختلف قطع الجيش ووحداته.

افتتحت الدورة بتاريخ 2/ 1/ 2005واستمرت لغاية 12/ 1/ 2005، وأشرف عليها قائد المركز العميد الركن نايف سرحال وضباطه، وكانت بإدارة المدرب الدولي المغربي محمد عمري علوي.