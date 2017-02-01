فنانون غنوا الجيش والوطن

إعداد: جان دارك أبي ياغي

في إطار احتفالها باليوبيل الماسي للاستقلال، نظّمت قيادة الجيش عددًا من الحفلات الفنية في النوادي العسكرية، أحياها فنانون غنوا وتغنّوا بالوطن والجيش، فحوّلوا المناسبة إلى أنشودة وطنية...

النادي العسكري المركزي

في النادي العسكري المركزي، أحيا الفنان أمير يزبك السهرة بباقة من الأغاني الوطنية التي عبّر فيها عن حبه للمؤسسة العسكرية والوطن. كما شاركت المطربة نسرين سيلا بمجموعة خاصة من الأغاني أضفت جوًا من الفرح والسرور بين الساهرين.

نادي الضبّاط – اليرزة

تألّقت الفنانة دينا حايك في حفلة نادي الضباط- اليرزة بأغنياتها وصوتها الجميل، ولم تخلُ السهرة من الأجواء الفنية المميزة مع إطلالة الفنان كارلوس عازار.

المجمّع العسكري- جونيه

بدأت الحفلة الفنية في المجمّع العسكري في جونيه مع الفنان طوني كيوان الذي عرفته الساحات الوطنية بأغانيه الحماسية التي ألهبت الأكفّ، فعقدت حلقات الدبكة فرحًا وابتهاجًا. كما كان للفنانة بريجيت ياغي إطلالة مميّزة وسط تصفيق الحضور.

نادي الضباط- جونيه

شارك الفنان زين العمر في احتفالية اليوبيل الـ 75 للاستقلال بحفلة مميّزة أُقيمت في نادي الضباط في جونيه، فصدح صوته في أرجاء الصالة بإحساس مؤثّر أطرب الحاضرين. وقدّمت الفنانة سيلفا قبلان بدورها مجموعة أغانٍ وطنيّة وشعبية وسط تصفيق الحضور.

نادي الضباط – الأرز

أحيت الفنانة نادين صعب سهرة عيد الاستقلال في نادي الضباط – الأرز، إلى جانب الفنان إيلي العلم، واستمتع الساهرون بأجواء حماسية تفاعلوا معها.

نادي الضباط – رياق

أجواء نادي الضباط في رياق الفنية كانت عامرة مع الفنان هاني العمري الذي أضفى أجواء رومانسية مميّزة. وقد شاركته في إحياء الحفلة الفنانة باسمة.

نادي الرتباء المركزي- الشمال

أحيا الفنان نقولا الأسطا احتفالًا مميّزًا في نادي الرتباء المركزي في الشمال، فقدّم أجمل أغانيه الوطنية والحماسية التي عهدناها في المناسبات الوطنية. وشاركت الفنانة نتالي راضي بمجموعةٍ من الأغاني الجميلة.

نادي الرتباء المركزي – البقاع

في نادي الرتباء المركزي في البقاع، كانت السهرة عامرة واستمتع عدد كبير من الرتباء وعائلاتهم بالأجواء الجميلة التي أحياها الفنان غسان خليل بأغانٍ من وحي المناسبة، كما شاركت الفنانة سنتيا عواد في إحياء السهرة.

نادي الرتباء المركزي – الفياضية

أمضى الساهرون ساعات ملؤها الفرح والبهجة في نادي الرتباء المركزي في الفياضية، مع الفنانَين علي شعيب وجورج نخل.