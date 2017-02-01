فن ورياضة

إعداد: ريما سليم ضومط

علبةٌ للأقلام

تعلّّموا أصدقائي كيف تصنعون علبةً مميّزة، تضعون فيها أقلامكم على طاولة الدرس.

«الخرف الرقمي» مرض الأولاد والمراهقين

من المؤكّد أصدقائي أنّ كلًّا منكم يملك لعبةً إلكترونيّة واحدة على الأقلّ أو هاتفًا ذكيًّا. لذلك أنصحكم بالانتباه إلى الوقت الذي تقضونه في استخدام هذه الأجهزة. فقد أكّدت الدراسات العلميّة تزايد مرض «الخرف الرقمي» الذي ينتشر بكثرة بين المراهقين والأولاد بسبب اعتمادهم على الأجهزة الذكيّة. ويتميّز هذا المرض بتراجع القدرة على الانتباه، وقلّة التركيز على شرح المعلّمة، بالإضافة إلى ضعف الذاكرة ونسيان أبسط المعلومات ممّا يؤدّي إلى التراجع في الدروس والرسوب في الامتحانات. لذلك أنصحكم أصدقائي، بتخصيص وقتٍ أكبر للرياضة والمطالعة والنزهات في الطبيعة، والابتعاد عن الإلكترونيّات.