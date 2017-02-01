فن ورياضة

إعداد: ريما سليم ضوميط

مبروك لمحمّد

فاز الطالب محمّد مهدي، إبن المؤهّل علي أيّوب من قاعدة رياق الجويّة بالمركز الثالث في بطولة لبنان في الحساب الفوري (Genius Map) التي أقيمت في الفوروم دي بيروت بمشاركة 2500 طالب. وقد دخلت هذه المسابقة موسوعة غينيس.



ولشادي...

نال شادي (10 سنوات) إبن الملازم الأول الإداري مالك العنداري الميداليّة الذهبيّة لبطولة البحر المتوسّط في لعبة الكيك بوكسينغ التي نظّمها الإتّحاد اللبناني للّعبة. كما فاز بالميداليّة البرونزيّة في بطولة لعبة light contact من تنظيم الاتحاد نفسه.



Miss &Mister Oasis

مبروك للطفلة أنجيلينا طربيه لفوزها بلقب Miss Oasis 2017 Division F، ولأخيها كريس لفوزه بلقب Mister Oasis 2017 Division C.