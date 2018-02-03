فن ورياضة

إعداد: ريما سليم ضوميط

رسومات: غدير صبح

مبروك لرام زين الدين

فاز الطفل رام زين الدين إبن المؤهّل أوّل ربيع زين الدين في المرتبة الأولى في مسابقة الحساب الذهني السريع، التي أقيمت في جوهانسبرغ بمشاركة الأوائل في الّلعبة في 26 دولة في العالم.

مبروك وإلى مزيدٍ من النجاح!

الموز فاكهة لذيذة الطعم ومغذّية. هو غنيّ بالحديد والبوتاسيوم. يعمل على تهدئة العضلات ما يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ، بالإضافة إلى رفع مستوى التركيز في المدرسة. يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات التي تمدّ الجسم بالطاقة والحيويّة وتمنح النّشاط الّلازم للتمارين الرياضيّة. هو أيضًا غنيٌّ بالكربوهيدرات التي تسهّل عمليّة الهضم.