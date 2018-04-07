فن ورياضة

إعداد: ريما سليم ضوميط

رسومات: غدير صبح

تناولوا التفّاح للحفاظ على نشاطكم

هل تعلمون أصدقائي، أن ملايين الأطنان من التّفاح تُنتج سنويًّا في العالم. هذه الفاكهة المتوافرة بكثرة لديها الكثير من الفوائد الصحيّة. فهي تزوّدكم الطاقة كي تظلّوا في نشاطٍ دائم طوال اليوم. هي أيضًا غنيّةٌ بالفيتامينات والمعادن كالحديد والفوسفور والكالسيوم التي تقوّي عظامكم وتحمي خلايا دماغكم، كما تمنحكم بشرةً صحيّة ونضرة. يحتوي التفّاح على الألياف التي تسهّل عملية الهضم، وعلى الفيتامين c الّذي يساعد في التئام الجروح.

زيّنوا مائدتكم بالتفّاح

يمكنكم أصدقائي أن تصنعوا أشكالًا جميلة من التّفاح قبل أن تتناولوه مع أصدقائكم.

ستتعلّمون في ما يلي كيف تصنعون سلحفاة من التفّاح الأخضر والأحمر.

للتفّاحة - السلحفاة تحتاجون إلى:

- حبّةٌ من التفّاح الأخضر أو الأصفر.

- ثلاث حبّات من العنب.

- حبّتان من رقائق الشوكولا.