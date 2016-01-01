في الذكرى 73 للاستقلال

أكاليل زهر على أضرحة رجالاته

في الذكرى الثالثة والسبعين للاستقلال، وضع ممثلون عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، أكاليل زهر باسم «الجمهورية اللبنانية» على ضرائح رجالات الاستقلال في المناطق.

وقد تولّى وزراء ونوّاب تمثيل الرؤساء الثلاثة في الاحتفالات التي شملت ضرائح كل من: الشيخ بشارة الخوري في رأس النبع، اللواء فؤاد شهاب في غزير، عبد الحميد كرامي في طرابلس، صائب سلام في قصقص، رياض الصلح في محلّة الأوزاعي، عدنان الحكيم في الباشورة، عادل عسيران في صيدا، صبري حمادة في الهرمل، كميل شمعون في دير القمر، حبيب أبو شهلا في مار الياس – بطينا، الشيخ بيار الجميل في بكفيّا، الأمير مجيد أرسلان في خلدة، الشيخ رفيق الحريري في بيروت، حميد فرنجية في إهدن، سليم تقلا في ذوق مكايل.

كما تمّ وضع إكليل من الزهر في بيت الاستقلال في بشامون، وآخر في قلعة الاستقلال في راشيا، حيث أقيم احتفال بالمناسبة.

كذلك، أقيم في محلّة الظريف احتفال أمام اللوحة التذكارية القائمة في مكان اغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوّض.

أكاليل على تمثال الأمير فخر الدين ونصب شهداء الجيش

في مناسبة الذكرى 73 للاستقلال، وضع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل إكليلًا من الزهر على تمثال الأمير فخر الدين عند مدخل وزارة الدفاع الوطني، في اليرزة.

كذلك، وضع قائد الجيش العماد جان قهوجي في حضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك وعددٍ من كبار ضباط القيادة، إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة، وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته واستقلاله.



تلاوة «أمر اليوم» في اليرزة

أقيم في باحة وزارة الدفاع الوطني احتفال رمزي ترأسه رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك ممثلًا قائد الجيش العماد جان قهوجي، وحضره أركان القيادة وقادة الوحدات وضبّاطها، والموظّفون المدنيّون التابعون لها. وبعد إجراء مراسم رفع العلم، تلا اللواء الركن ملّاك «أمر اليوم» الذي وجّهه العماد جان قهوجي إلى العسكريين بالمناسبة، ثم جرى عرض عسكري للوحدات المتمركزة في مبنى القيادة. كما تمّ وضع إكليل من الزهر باسم العماد قائد الجيش على نصب الشهداء.

... وفي قيادات المناطق والوحدات الكبرى والقطع المستقلّة

في الإطار نفسه، أقيمت احتفالات رمزيّة في قيادات المناطق العسكرية والوحدات الكبرى والقطع المستقلّة، تخلّلتها تلاوة «أمر اليوم» ووضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية للشهداء.