في رحاب الشهر الفضيل مؤسسة العاقوري تكرّم عائلات الشهداء

إعداد: ثريا شطح

احتفلت مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري بشهر رمضان المبارك، وأقامت في المناسبة ثلاثة إفطارات برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، حضرها ممثلون عنـه وضبـاط وشخصيـات، إضافـة إلـى مئـات مـن أفـراد عـائلات الشهداء.

الشمال

لبّت عائلات العسكريين الشهداء في منطقة الشمال دعوة مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري إلى الإفطار الذي أقامته في مطعم NOSTRA CASA، طرابلس، وذلك في حضور العميد وليد الحاج ممثلًا قائد الجيش، وعدد من الضباط.

وقد كانت للعميد الحاج كلمة في المناسبة، ومما قاله: يأخذنا شهر رمضان المبارك الى رحاب الفضيلة والنقاء والصفاء، حيث الكلمة الأولى لقيم الرحمة والمحبة والتسامح، كما لصنع الأعمال الخيرة بين الناس... فشمس هذا الشهر الفضيل تشرق على الجميع من دون استثناء.

وأضاف: إن الروح الوطنية والمعنوية العالية التي رافقت شهداءنا في الميدان وأدت بهم الى الاستبسال في مواجهة الأعداء حتى الشهادة، هي نفسها تتجدد كل يوم في عزائم جنودنا المرابطين على حدود الوطن في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب، أو المنتشرين على امتداد ساحاته للحفاظ على أمن المواطن واستقراره. كما تتجدد أيضًا في التضامن الوطني الشامل مع الجيش وعائلات شهدائه. وما لقاؤنا اليوم في هذا الجمع العزيز إلّا محطة من محطات هذا التضامن الذي يزيد مؤسستنا قوة وصلابة وعزمًا واصرارًا على مواصلة أداء مهماتها وحماية لبنان...

وختم بالقول: باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون أتوجّه بالتحية الطيبة والمشاعر المخلصة إلى أفراد عائلات العسكريين الشهداء، وبالشكر إلى مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري، وصاحب اليد البيضاء السيد أحمد البقار، وأقول، وإن غيّب الموت شهداءنا أجسادًا، فهم راسخون فينا، ذكرى وصورًا وبطولات ومآثر لا تنسى.

وفي الختام قدم العميد الحاج كتاب شكر إلى كل من مؤسسة العاقوري بشخص رئيستها ليا العاقوري، وإلى السيّد أحمد البقار صاحب مطعم Nostra Casa.

الجنوب

في منطقة الجنوب أيضًا، رعى قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلًا بالعميد جان جبور حفل إفطار أقامته مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري لعدد من أفراد عائلات العسكريين الشهداء، وذلك في مطعم ليالي الملوك- برج الملوك. شارك في الإفطار قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال بيناثيو أغوادو دي دييغو، وعدد من الضباط الدوليين واللبنانيين، وفعاليات بلدية واختيارية وحزبية وأهالٍ.

وقال العميد جبور في الكلمة التي ألقاها: نلتقي اليوم بمناسبة شهر رمضان المبارك، في جنوب الصمود والانتصار، عائلة لبنانية واحدة يتقاسم أفرادها الماء والطعام على مائدته المقدسة، كما يتبادلون مشاعر المحبة والتعاون والتضامن، ويستعيدون بكل فخر واعتزاز، ذكرى شهداء ميامين، رخصت دماؤهم في سبيل الذود عن لبنان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.

وأضاف: يترافق لقاؤنا مع لقاءات عديدة مماثلة يحييها اللبنانيون على امتداد مساحة الوطن في هذا الشهر الفضيل، يظلّلهم الأمان وتدعوهم عاداتهم السمحة إلى العمل على إقامة المزيد من جسور التواصل، وتمتين اللحمة الاجتماعية في ما بينهم. وفي المقابل يسهر جنودنا رفاق شهدائنا، عند الحدود الجنوبية رادعين أطماع العدو الإسرائيلي، وعند الحدود الشرقية مواجهين مخططات الإرهاب...

البقاع

كذلك، أقامت مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري إفطارًا رمضانيًا على شرف عائلات شهداء الجيش اللبناني في منطقة البقاع، وذلك في مطعم سما شتورا، وفي حضور العميد الركن إيلي المارديني ممثلًا قائد الجيش، والشيخ القاضي طالب جمعة ممثلًا سماحة المفتي الشيخ خليل الميس، ورئيسة المؤسسة السيدة ليا العاقوري، وعدد من الإعلاميين بالإضافة إلى عائلات الشهداء.

افتتح الإفطار بكلمة ممثّل قائد الجيش الذي قال: نجتمع اليوم في شهر رمضان المبارك حول مائدته، مائدة الخير والمحبة والشكر، وأول ما تستدعي منا هذه المناسبة الروحية العظيمة، هو استذكار شهدائنا الأبرار وتقديرنا لتضحياتهم الجسام، كما تستدعي التضامن مع أفراد عائلاتهم الكريمة التي دأبت على تنشئة أبنائها تنشئة وطنية وإنسانية خالصة...

وأضاف: إننا في رحاب هذا الشهر المبارك، المفعم بمشاعر الإيمان والتقوى، نتطلّع بعين الثقة والأمل إلى الغد، إلى لبنان القوي المزدهر، المعافى من الأزمات والمشاكل على أنواعها. وإلى أبناء شعبنا، متضامنين موحّدين، ملتفين حول عَلم البلاد. أمّا منبع ثقتنا فهو أنّ مصلحتنا جميعًا تكمن في تمسّكنا بمقوّمات وجود هذا الوطن ودروه الإنساني والحضاري الرائد، وتكمن أيضًا في استعدادنا الدائم للتضحية من أجله وعدم الانحناء أمام الأخطار والمصاعب.

وختم الكلمة متوجهًا بالشكر والامتنان إلى مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري وإلى السيدين طارق الميس ولويس كرباج، على مساهمتهم الكريمة في إقامة هذا الحفل العامر....