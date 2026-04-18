قائد الجيش أثناء تفقُّده فوج التدخل الخامس في كفردونين - بنت جبيل: اللبنانيون يتطلعون إلى الجيش في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا

تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين - بنت جبيل، حيث اطّلع على الوضع العملاني بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

والتقى الضباط والعسكريين مثنيًا على تضحياتهم وشجاعتهم وإيمانهم الصلب برسالتهم وبالوطن، رغم الصعوبات والتحديات.

وتوجه إليهم بالقول: "الرهان اليوم على الجيش، واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا. المؤسسة قوية ومتماسكة رغم الإمكانات المحدودة".

وأضاف: "القيادة تفتخر بكم وبأدائكم الاحترافي، فكونوا على قدر التحديات".