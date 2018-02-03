قائد الجيش العماد جوزاف عون تفقّد مدرسة القوات الخاصة ولواء المشاة العاشر

الخميس, 08 آذار 2018

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، مدرسة القوات الخاصة في حامات حيث اطّلع على سير التدريب، ثمّ جال في حقل رماية تربل التابع للواء المشاة العاشر، حيث افتتح مركز الرائد المغوار الشهيد بسام جرجي للتدريب، وانتقل بعدها إلى قيادة اللواء في كفرشخنا. وقد اجتمع العماد عون بالضباط والعسكريين منوّهاً بجهودهم ومزوداً إياهم التوجيهات اللازمة، وأثنى على الإنجازات الهامة التي حققها الجيش نتيجة المثابرة والإصرار، مؤكداً ضرورة البقاء على استعداد كامل لمواجهة كل الاحتمالات والتحديات.