قائد الجيش العماد رودولف هيكل يحضر حفل افتتاح ثكنة محمد فرحات في كفردونين

الخميس, 23 تشرين الأول 2025

أقيم في بلدة كفردونين – بنت جبيل حفل افتتاح ثكنة محمد فرحات، برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضوره مع عقيلته، وبحضور قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، وذوي الشهيد وعدد من الضباط.

وكان المقدم الشهيد محمد فرحات قد استشهد بتاريخ 23/10/2024 نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر - بنت جبيل.

وقد أشاد العماد هيكل بمناقبية الشهيد وشهامته، لافتًا إلى أنه كان يمثل الأمان بالنسبة لرفاقه وعسكرييه.

وقال: "شهداؤنا أحياء في وجداننا رغم ألم الفراق. أعاهدكم على أن الجيش سيحافظ على كل شبر من أرض الوطن، وسيحمي مواطنيه. هذا هو عهدنا أمام شهدائنا".

كما توجه بالتقدير إلى عائلة الشهيد، لافتًا إلى الدور الأساسي للتربية الوطنية التي تنطلق من العائلة وتساهم في الحفاظ على الوطن.

من ناحية أخرى، أكدت شقيقة الشهيد السيدة رنا فرحات أن المؤسسة العسكرية تبقى صمّام الأمان لكلّ اللبنانيين، وأن دماء الشهداء ستثمر قوة ووحدة للوطن.

ثم جرت إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للثكنة والنصب التذكاري للشهيد.