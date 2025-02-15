قائد الجيش بالنيابة عاد نائب قائد اليونيفيل وأحد ضباطها في مستشفى الروم - بيروت

السبت, 15 شباط 2025

عاد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مستشفى الروم - بيروت نائب قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل وأحد ضباطها، بعد تعرضهما بتاريخ 14/2/2025 إلى اعتداء من قبل محتجّين، وذلك على طريق مطار رفيق الحريري الدولي. واطّلع اللواء الركن عوده على وضعهما الصحي، متمنيًا لهما الشفاء العاجل، ومشيدًا بالدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان، كما شدد على رفض قيادة الجيش لأي اعتداء على عناصرها، وأكّد العمل على توقيف المعتدين وسوقهم إلى العدالة.