قائد الجيش بالنيابة يتفقد عددًا من الوحدات المنتشرة في الجنوب

الأحد, 10 آب 2025

تفقد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات - صور، حيث اطّلع على الانتشار العملاني للوحدات العسكرية في ظل الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي.

بعدها تفقد قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة، واطّلع على المهمات المنفَّذة ضمن قطاع المسؤولية، كما اعتبر أن العسكريين الشهداء الذين سقطوا نتيجة انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في الجنوب بتاريخ 9 /8 /2025 قدموا التضحية الأسمى في سبيل الوطن، معزّيًا رفاقهم ومتمنيًا الشفاء للعسكريين الجرحى.

بعد ذلك، زار وحدة من فوج الهندسة في ثكنة عصام شمعون – النبطية، والتقى الضباط والعسكريين وقدم لهم التعازي برفاقهم الشهداء، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على الجهوزية في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة.

كذلك عاد اللواء الركن عوده في مستشفى حمود الجامعي - صيدا أحد العسكريين الذين أصيبوا جراء الانفجار، واطّلع على وضعه الصحي وأشاد بشجاعته في أداء الواجب.