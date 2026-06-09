قائد الجيش بالنيابة يقدّم التعازي لعائلات العميد الشهيد وسام صبره والنقيب الشهيد إيلي الخوري والجندي الشهيد حسين غزال

الثلاثاء, 09 حزيران 2026

قدّم قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسّان عوده التعازي لعائلات العميد الشهيد وسام صبره في بيروت، والنقيب الشهيد إيلي الخوري في بلدة كفرجرة - جزين، والجندي الشهيد حسين غزال في منطقة حي السلّم – الضاحية الجنوبية، وكانوا قد استُشهدوا جراء استهدافهم بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي – كفرتبنيت (النبطية).

خلال تقديم التعازي، أشاد اللواء عوده بمهنية الشهداء ومناقبيتهم واستعدادهم للتضحية حتى الشهادة، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش تشعر مع عائلات الشهداء بحجم الخسارة، وأنها ستبقى إلى جانب عائلاتهم من منطلق واجبها العسكريّ والمهني والأخلاقي.