قائد الجيش في الولايات المتحدة الأميركية

استقبال مميّز وتكريم ومشروع إنشاءجامعة للدفاع الوطني في لبنان

قام قائد الجيش العماد جوزاف عون بزيارة رسميّة إلى الولايات المتحدة الأميركية، ملبّيًا دعوة رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال Joseph Dunford. اجتمع العماد عون خلال الزيارة التي استمرّت عدّة أيام بعدد من المسؤولين، وبحث معهم في سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين.



تهنئة من قائد المنطقة المركزية الوسطى بانتصار «فجر الجرود»

في مستهل الزيارة، وفي حضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين، التقى العماد عون قائد المنطقة المركزية الوسطى الجنرال Joseph Votel الذي بادره بالتهنئة على الانتصار الكبير الذي حقّقه الجيش اللبناني في معركة «فجر الجرود»، مشيدًا بشجاعة عسكرييه وبالكفاءة العالية التي أظهروها خلال المعركة.

وفيما تطرّق البحث إلى سبل تطوير التعاون بين الجانبين، عُرِض برنامج المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، وأكّد الجنرال Votel مواصلة تقديم المزيد من هذه المساعدات في المرحلة المقبلة. ونوّه فوتيل بقرار قيادة الجيش تعزيز انتشار القوى العسكرية في قطاع جنوب الليطاني.

من جهته، شكر العماد عون للجنرال Votel دعوته واستقباله المميّز للوفد العسكري اللبناني، إلى جانب مواقفه الداعمة للجيش واهتمامه الدائم بأوضاعه المختلفة.

وخُتم اللقاء بعشاءٍ تخلّله تبادل الهدايا والدروع التذكارية، حيث قدّم العماد عون للجنرال Votel درع «فجر الجرود» عربون امتنان وتقدير.

جامعة الدفاع الوطني في واشنطن: العماد عون مثال

نظّمت جامعة الدفاع الوطني (National Defense University – NDU) في واشنطن، احتفالًا تكريميًا للعماد عون، الذي كان قد تابع فيها دورة دراسية حول مكافحة الإرهاب في العام 2009.

شارك في الاحتفال رئيس الجامعة الجنرال Roger Fritz والدكتور Charles Coshman عميد كلّية CISA، التي تابع فيها العماد قائد الجيش دراسته، إلى جانب الطلّاب الذين يتابعون الدراسة حاليًا في الجامعة، وينتمون إلى أكثر من خمسين جنسية، بينهم عدد من الضباط اللبنانيين. كما حضر الاحتفال أيضًا، الملحق العسكري اللبناني في واشنطن العميد غسان شاهين ومساعده العميد إدمون حمصي والوفد العسكري المرافق للقائد.

وقد أقيم استقبال مميّز للعماد عون، استهلّ بلقاء عقده مع رئيس الجامعة والأساتذة المحاضرين، وأعقبه الاحتفال الرسمي الذي تلا خلاله الدكتور Jacques Godwin، السيرة الذاتية للعماد عون، منذ التحاقه بالجيش اللبناني وحتى تولّيه قيادته.

وألقى الجنرال Fritz كلمة رحّب فيها بالعماد عون مشيدًا بخدماته المميّزة لبلده، ومعتبرًا أنّه يشكّل مثالًا لطلاب الجامعة الذين تبوأوا مراكز قياديّة في بلدانهم، مؤكّدًا أنّ للجامعة دورًا إضافيًا، وهو الإسهام في تحقيق السلام والأمن العالميين من خلال استقبالها طلّابًا مدنيين وعسكريين من دول عديدة.

بدوره، ألقى الدكتور Coshman كلمة أثنى فيها على الصفات الشخصية للعماد عون، مشيدًا بقدرته الفائقة على فهم الأزمات العالمية وتحليلها، معتبرًا أنّه مثال للقادة الذين أنشئت من أجلهم قاعة الشرف في الكلّية.

مشروع للسنوات المقبلة

وردّ العماد عون بكلمة شكر فيها رئاسة الجامعة على مبادرتها، مشيرًا إلى أنّ دراسته في جامعة الدفاع الوطني كان لها أثر كبير في توسيع ثقافته العسكرية الاستراتيجية، خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب.

كما توجّه بالشكر إلى السلطات الأميركية على دعمها المستمرّ للجيش اللبناني، وعلى المساعدات العسكرية النوعيّة التي قدّمتها إليه خلال السنوات الفائتة، ما أسهم بشكل فاعل في دعم حربه ضدّ الإرهاب، وصولًا إلى عملية «فجر الجرود» التي انتهت بهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي على الحدود الشرقية، وطرده من الأراضي اللبنانية.

كذلك، تحدّث العماد عون عن مشروع يمثّل أولوية بالنسبة إليه، وسيعمل على تحقيقه خلال السنوات المقبلة، ويقضي بتأسيس جامعة للدفاع الوطني في لبنان، آملًا من الجامعة الأميركية المساهمة فيه، لما له من أهمية في تطوير الخبرات العسكرية للجيش.

وفي الختام، أزيحت الستارة عن صورة للعماد عون، في قاعة الشرف المخصّصة للذين تخرّجوا من الجامعة وتسلّموا مراكز قيادية في بلدانهم.

... ولقاء مع البطريرك الرّاعي

تخلّل الزيارة، لقاء لقائد الجيش العماد عون مع البطريرك مار بشارة بطرس الرّاعي في واشنطن، حيث جرى التداول في الجهود المبذولة من أجل دعم لبنان والجيش، وتمّ الاتفاق على متابعة قضية النازحين السوريين إلى لبنان.

قائد الجيش يزور المملكة الأردنية الهاشمية ويلتقي العاهل الأردني

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون يرافقه وفد من كبار ضباط القيادة، المملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان له لقاء مع الملك عبداللـه بن الحسين في القصر الملكي في عمان، جرى خلاله البحث في أوضاع لبنان والمنطقة.

وهنّأ الملك عبد اللـه العماد عون على الإنجاز الكبير الذي حقّقه الجيش اللبناني ضدّ الإرهاب في عملية «فجر الجرود»، معربًا عن دعمه المطلق له على مختلف الصعد.

من جهته، شكر العماد عون الملك عبداللـه على ثقته الكبيرة بالجيش اللبناني، وسعيه الدؤوب لتعزيز قدراته العسكرية، للدفاع عن لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.

وكان العماد عون استهلّ زيارته للأردن بلقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الأردنية الفريق الأول الركن محمود عبد الحليم فريحات، وعدد من أركان القوات المسلّحة الأردنية، وبحث معهم في علاقات التعاون بين جيشي البلدين، وسبل تفعيلها في المراحل المقبلة، خصوصًا في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات العسكرية.

وقد شكر العماد عون الفريق الأول الركن فريحات على المساعدات التي قدّمتها القوات المسلّحة الأردنية للجيش اللبناني خلال السنوات الفائتة، ووجّه إليه دعوة رسميّة لزيارة لبنان.

من جهته، نوّه الفريق الأول الركن فريحات بدور الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب خصوصًا في عملية «فجر الجرود»، مؤكّدًا مواصلة التعاون الأخوي لتعزيز قدرات الجيشين على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

كذلك، زار العماد عون مركز الملك عبداللـه الثاني للتصميم والتطوير، حيث اطّلع على سير العمل في مشاغل الآليات الثقيلة، ثم زار مركز الملك عبداللـه الثاني للتدريب على العمليات الخاصة، واطّلع على سير التدريب في المركز والدورات والمناهج المعتمدة.