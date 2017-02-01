قائد الجيش للعسكريين عشية رأس السنة: نفتخر بما أنجزتموه

عشية رأس السنة كانت الأولوية لدى قائد الجيش معايدة الضباط والعسكريين والشدّ على أياديهم تقديرًا لتعبهم وسهرهم وتفانيهم في العطاء والتضحية. وهكذا كانت سهرة العيد جولةً حمل خلالها العماد جوزاف عون لرجاله تمنياته لهم بالخير والعافية، معبّرًا عن افتخاره وافتخار اللبنانيين بإنجازاتهم في ظل الوضع الدقيق الذي يمرّ به الوطن، ومؤكّدًا أنّهم أنقذوا لبنان.

بدأت جولة قائد الجيش في قيادة لواء المشاة الثامن في منطقة السعديات حيث اطّلع على أوضاع اللواء وسير مهماته في لقاء شمل الضباط والعسكريين. ومن هناك تابع جولته ليتفقّد قيادة فوج التدخل الرابع في ثكنة هنري شهاب.

في حديثه إلى الضباط والعسكريين، أكّد العماد عون أنّ وحدات الجيش نفّذت المهمات الموكلة إليها بنجاح في ظل الوضع الدقيق الذي نعيشه، «ما يُعَدّ إنجازًا يجعلنا جميعًا نفتخر به».

وتطرّق إلى أداء العسكريين وتعاملهم مع التظاهرات بحكمة فقال: «أنتم أنقذتم لبنان وتمكّنتم من التعامل مع الأحداث والتظاهرات بحكمة وإرادة قوية بوطنكم. تعاملتم بليونة حيث يجب، وبحزم وشدّة حيث يجب أيضًا. نحن نتحمّل مسؤولياتنا بكل أمانة واقتناع، ونعمل برباطة جأش لحماية كل المواطنين، ونأمل أن يتمّ التوصل سريعًا إلى حلول سياسية لمعالجة الأوضاع الراهنة».

كذلك نبّه قائد الجيش إلى خطورة الشائعات التي تبثّ أجواء القلق والإحباط، داعيًا العسكريين إلى التنبّه حيال هذا الأمر، وخصوصًا أنّ ثمّة شائعات كثيرة تبثّها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المحطة الأخيرة من جولته تفقّد العماد عون غرفة العمليات في وزارة الدفاع واطّلع على سير المهمات التي تنفّذها القوى العسكرية المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية. وقد حضر إلى غرفة العمليات أيضًا مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وضباط من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، وممثلون عن الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت.