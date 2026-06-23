قائد الجيش ورئيس أركان الدفاع الهولندي يقومان بجولة عملانية على فوج الحدود البرية الثالث في عيتا الفخار – راشيا

الثلاثاء, 23 حزيران 2026

قام قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس أركان الدفاع الهولندي الجنرال Onno Eichelsheim، في ختام زيارته إلى لبنان، بجولة عملانية على مركز حدودي تابع لفوج الحدود البرية الثالث في جرود منطقة حلوة - راشيا، حيث التقيا الضباط والعسكريين، وثمّنا جهودهم المبذولة لأداء واجبهم رغم التحديات والظروف الصعبة.

كما اطّلعا على الوضع العملاني في قطاع المسؤولية والتقنيات والوسائل المستعملة لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب، واستمعا إلى إيجاز حول مهمّات الفوج. وجرى التطرق إلى سبل تأمين الدعم للجيش بهدف تعزيز إمكاناته ولا سيما المتعلقة بضبط الحدود.

كذلك زارا أحد المراكز الحدودية التابعة للفوج، حيث اطّلعا على المهمات المنفَّذة والصعوبات التي يواجهها العسكريون.

عقب الزيارة، غادر الجنرال Eichelsheim الأراضي اللبنانية.