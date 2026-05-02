قائد الجيش ورئيس لجنة الإشراف على وقف النار في المطار

السبت, 02 أيار 2026

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية - الميكانيزم الجنرال الأميركي Joseph Clearfield اجتماعًا استثنائيًّا في قاعدة بيروت الجوية.

الاجتماع الاستثنائي، جاء نتيجة زيارة سريعة قام بها كليرفيلد، وتناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة، وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها.

وقد تم التأكيد خلاله على أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية.

الجنرال Clearfield غادر الأراضي اللبنانية بعد الاجتماع.