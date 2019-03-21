قائد الجيش يترأس اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية الذي عقده في اليرزة، في حضور السفيرة الأميركية Elizabeth Richard والسفير البريطاني Chris Rampling يرافقهما الملحقان العسكريان، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

الهدف من الاجتماع تقييم الخطوات التي تمّ تحقيقها على هذا الصعيد، وتلك اللاحقة لاستكمال تنفيذ البرنامج في ضوء احتياجات الجيش.

وقد شكر قائد الجيش السلطات الأميركية والبريطانية على مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفـواج الحدود البرية، مثـمّـنًا حرصها على دعم الجيش في مختـلـف المجالات.

ونوّه كل من السفيرين Rampling وRichard بكفاءة الجيش اللبناني، وبإنجازاته المميزة في ضبط الحدود اللبنانية، وأعربا عن مواصلة بلديهما تقديم الدعم اللازم له لتنفيذ مهماته، دفاعًا عن لبنان وحفاظًا على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.