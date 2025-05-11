قائد الجيش يتفقد غرفة عمليات منطقة الشمال

الأحد, 11 أيار 2025

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل غرفة عمليات منطقة الشمال في ثكنة بهجت غانم – طرابلس، حيث اطّلع على الإجراءات الأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية المنتشرة بهدف حفظ أمن العملية الانتخابية في الشمال.

كما التقى الضباط والعسكريين، وأشاد بتضحياتهم المتواصلة لأداء الواجب، وأكد أن الجيش يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء والمواطنين، ويضع على رأس أولوياته حفظ الأمن والسلم الأهلي. كذلك اعتبر أن تنفيذ التدابير الأمنية الاستثنائية أمر أساسي لتمكين اللبنانيين من ممارسة حقهم الديموقراطي في الانتخاب.