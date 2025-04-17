قائد الجيش يتفقّد قيادة فوج الحدود البرية الأول ويقدّم التعازي بالمعاون الأول الشهيد فادي محمد الجاسم

الخميس, 17 نيسان 2025

تفقّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة فوج الحدود البرية الأول في شدرا- عكار، حيث التقى العسكريين وأثنى على جهودهم في حفظ أمن المنطقة الحدودية رغم صعوبة التضاريس وامتدادها الجغرافي الكبير، مؤكدًا أن هذه الجهود التي يقدّمها العسكريون تهدف إلى تحقيق الأمان والاستقرار، وأشاد بصمودهم خلال الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد في ظل الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، وتوجّه إليهم بالمعايدة لمناسبة الأعياد المجيدة. كما اجتمع العماد هيكل بالضباط وأعطاهم التوجيهات اللازمة، ثم جال في غرفة عمليات الفوج وأقسامه. كذلك زار أحد أبراج المراقبة في منطقة كرم زبدين، حيث اطّلع على مهمات العسكريين، مؤكدًا أهمية وجودهم في المنطقة لضبط الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب.

من جهة أخرى، قدّم قائد الجيش في بلدة الكلخة - عكار التعازي بالمعاون الأول الشهيد فادي محمد الجاسم الذي استشهد بتاريخ 14/4/2025 جراء انفجار جسم مشبوه في أحد المواقع في منطقة وادي العزية – صور.