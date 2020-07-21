قائد الجيش يتفقّد مركز توضيب المساعدات الغذائية في البيال

الاثنين, 10 آب 2020

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم مركز توضيب المساعدات الغذائية التي وصلت إلى لبنان من دول شقيقة وصديقة، في البيال منطقة فرن الشباك.

واطلع العماد عون من مدير القوّامة في الجيش على الآلية المتبعة في عمليات توضيب هذه المساعدات، تمهيداً لتوزيعها من قبل مديرية التعاون العسكري ــــ المدني.

ونوّه قائد الجيش بالجهود التي يبذلها العسكريون والمتطوعون المدنيون في ظروف عمل صعبة وشاقة على مدار الساعة، مشدداً على أهمية التعاون والتكامل بين الجيش والمجتمع المدني في سبيل خدمة الوطن خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا.