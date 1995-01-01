قائد الجيش يحضر مناورة لتلامذة ضباط الكلية الحربية ــ السنة الثالثة في مزرعة حنوش ــ حامات

الأربعاء, 12 تموز 2023

حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من كبار ضباط القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلّة مناورة قتالية بالذخيرة الحية في مزرعة حنوش ــ حامات، نفذها تلامذة ضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية. حاكت المناورة مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها بعد احتلالها عدة نقاط حساسة في المنطقة، واستُخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأسلحة الدعم، والطوافات والطائرات. وفي ختام المناورة، توجه العماد عون للتلامذة الضباط بكلمة نوّه فيها بأدائهم وبالاحتراف الذي أبدوه، وقال: "أنتم نخبة الجيش. أثبتم خلال سنوات التدريب الثلاث في الكلية الحربية أنكم على قدر المسؤولية، وأنكم جديرون بالثقة نتيجة ما أظهرتموه من انضباط واحتراف والتزام. وقد ظهر ذلك واضحًا اليوم خلال المناورة". وأضاف: "كلما تدرّبنا وبذلنا العرق خففنا خسارة الدماء. تتخرّجون قريبًا ضباطًا وتتولون مهماتكم في الوحدات. أمامكم مرحلة طويلة ومليئة بالتحديات، وإنّي على ثقة بأنكم ستكونون على قدر المسؤولية".