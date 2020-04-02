قائد الجيش يحضر مناورة لتلامذة ضباط الكليّة الحربية ـــ السنة الثالثة في جرد العاقورة

الثلاثاء, 23 حزيران 2020

بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من كبار ضباط القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، نفّذ تلامذة ضباط السنة الثالثة من الكلية الحربية مناورة قتالية بالذخيرة الحية في منطقة جرد العاقورة، تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية تحصنت في مرتفعات المنطقة وتدميرها، وذلك بمشاركة القوات الجوية وقد استُخدمت رمايات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأسلحة الدعم، ورمايات جويّة بالطوافات من نوع غازيل وطائرات السوبر توكانو.

وفي ختام المناورة، نوّه قائد الجيش بأداء التلامذة الضباط والوحدات المشاركة مثنياً على جهودهم وعلى الحرفية التي أبدوها أثناء المناورة، كما شدّد على أنّ النجاح هو ثمرة كلّ عمل دؤوب يشترك فيه الجميع بإرادة صلبة وعزيمة قوية في وجه التحديات، لا سيّما خلال المراحل الصعبة والظروف القاسية التي تحتاج إلى أقصى درجات الوعي والتحمّل.

واعتبر العماد عون أنّ الكلية الحربية هي الأساس الصلب الذي يقوم عليه بنيان الجيش، داعياً التلامذة الضباط إلى متابعة تحصيلهم العلمي وتطوير معارفهم العسكرية ليتمكنوا من قيادة الوحدات الكبرى لاحقاً.