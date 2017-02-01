قائد الجيش يزور المملكة الأردنية الهاشمية ويلتقي العاهل الأردني

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون يرافقه وفد من كبار ضباط القيادة، المملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان له لقاء مع الملك عبداللـه بن الحسين في القصر الملكي في عمان، جرى خلاله البحث في أوضاع لبنان والمنطقة.

وهنّأ الملك عبد اللـه العماد عون على الإنجاز الكبير الذي حقّقه الجيش اللبناني ضدّ الإرهاب في عملية «فجر الجرود»، معربًا عن دعمه المطلق له على مختلف الصعد.

من جهته، شكر العماد عون الملك عبداللـه على ثقته الكبيرة بالجيش اللبناني، وسعيه الدؤوب لتعزيز قدراته العسكرية، للدفاع عن لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.

وكان العماد عون استهلّ زيارته للأردن بلقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الأردنية الفريق الأول الركن محمود عبد الحليم فريحات، وعدد من أركان القوات المسلّحة الأردنية، وبحث معهم في علاقات التعاون بين جيشي البلدين، وسبل تفعيلها في المراحل المقبلة، خصوصًا في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات العسكرية.

وقد شكر العماد عون الفريق الأول الركن فريحات على المساعدات التي قدّمتها القوات المسلّحة الأردنية للجيش اللبناني خلال السنوات الفائتة، ووجّه إليه دعوة رسميّة لزيارة لبنان.

من جهته، نوّه الفريق الأول الركن فريحات بدور الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب خصوصًا في عملية «فجر الجرود»، مؤكّدًا مواصلة التعاون الأخوي لتعزيز قدرات الجيشين على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

كذلك، زار العماد عون مركز الملك عبداللـه الثاني للتصميم والتطوير، حيث اطّلع على سير العمل في مشاغل الآليات الثقيلة، ثم زار مركز الملك عبداللـه الثاني للتدريب على العمليات الخاصة، واطّلع على سير التدريب في المركز والدورات والمناهج المعتمدة.