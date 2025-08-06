قائد الجيش يزور المملكة المتحدة ويشارك في الاجتماع التاسع لمجموعة Dragon Group ويلتقي نظيره البريطاني

الأربعاء, 06 آب 2025

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل المملكة المتحدة بدعوة رسمية من نظيره البريطاني الأدميرال Tony Radakin، وشارك في الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة Dragon Group، الذي عُقد بتاريخَي 4 و5 / 8 /2025 بحضور عدد من قادة جيوش دول الخليج والشرق الأوسط. وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع بمشاركة قائد الجيش اللبناني.

وقد جرى التداول في التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. كما عُقد اجتماع بين العماد هيكل والأدميرال Radakin، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون وسط الظروف الاستثنائية الراهنة.