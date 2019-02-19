قائد الجيش يستقبل الملحقين العسكريين وممثّلي هيئة مراقبة الهدنة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين في لبنان وممثّلي هيئة مراقبة الهدنة ومساعديهم.

وألقى العماد عون كلمة قال فيها: «يتجدد لقاؤنا السنوي مع انطلاق العام الجديد، وأغتنم هذه الفرصة العزيزة لأتوجّه إليكم ومن خلالكم إلى قادة جيوشكم وسلطات بلادكم، بأطيب الأمنيات والتهاني بحلول السنة الجديدة، متمنيًا لكم ولعائلاتكم المزيد من الخير والتوفيق في أحضان بلدكم الثاني لبنان».

وأضاف قائد الجيش: «لقد شهد العام المنصرم استمرارًا للأزمات السياسية على المستوى الإقليمي، ولا يزال العديد من بلدان المنطقة يعاني الحروب الدموية، وسط سعي مستمرٍّ من الإرهاب إلى تنفيذ مخططاته التدميرية، وتهديد المجتمعات وبثّ الفتن والفوضى فيها.

أما على الصعيد المحلّي، ورغم الصعوبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، خصوصًا مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيه، يتحمّل الجيش مسؤولياته تجاه الوطن، فيصون السلم الأهلي وصيغة العيش المشترك، ويتابع مع باقي الأجهزة الأمنية أي محاولة من الإرهابيين لضرب الاستقرار الداخلي، ويشلُّ حركتهم إلى الحد الأقصى. كما يحافظ على جهوزيّته في الجنوب، ملتزمًا تطبيق القرار 1701 ومُندرجاته، في وقت يستمر العدو الإسرائيلي في خروقاته اليومية البرية، الجوية والبحرية».

وتابع قائلًا: «إنّ المؤسسة العسكرية تتابع الوضع عن كثب، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان لضمان الاستقرار في الجنوب، وكذلك من خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية في الناقورة.

وهنا أودّ أن أشكر دولكم الصديقة، التي تقف دائمًا إلى جانبنا، سواء في محاربة الإرهاب، أو من خلال المشاركة في الـ«يونيفيل»، وكذلك عبر تقديم المساعدات المختلفة من أسلحة وذخائر وعتاد وتدريب. كل ذلك دليل على ثقتكم بالجيش، لأنّكم ترون فيه شريكًا أساسيًا لحفظ السلام في لبنان والمنطقة، وقد تمكنَّا بفضل هذا التعاون المستمرّ من تحقيق خطوات نوعية لتعزيز قدرات الجيش القتالية واللوجستية، ونحن نتطلَّع إلى مزيدٍ من الدعم والتعاون، إيمانًا منا بقيم الأخوّة والصداقة والإنسانية، والأهداف المشتركة التي تجمعنا».

وختم العماد عون قائلًا: «أجدِّد شكري لجيوشكم الصديقة، ولكم شخصيًا على جهودكم المخلصة لتعزيز العلاقة بين جيوشكم والجيش اللبناني، وما تبذُلونه لنقل الصورة الحقيقية لدورنا الوطني. أهلًا وسهلًا بكم، كلَّ عام وأنتم بخير».

من جهته، ألقى الملحق العسكري النمساوي العقيد Heinz Assman كلمة باسم الوفد، شكر فيها قيادة الجيش على اهتمامها الدائم بأوضاع الملحقين العسكريين، مشيدًا بالمستوى المتقدّم الذي بلغته المؤسسة العسكرية على صعيدي التدريب وتنفيذ المهمّات، لا سيّما مكافحة الإرهاب وحفظ أمن الحدود. وأكّد التزام أعضاء الرابطة العمل مع جيوشهم بكل الوسائل المتاحة لتفعيل التعاون العسكري مع الجيش اللبناني، ودعم جهوده المميّزة لدرء الأخطار عن لبنان، والحفاظ على استقراره وسلامة أراضيه.