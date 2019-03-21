قائد الجيش يستقبل الوزير الفلسطيني عزام الأحمد والسفير الفلسطيني في لبنان

الخميس, 18 تموز 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الوزير الفلسطيني عزّام الأحمد يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور، وذلك للبحث في آخر المستجدّات المتعلّقة بالوضع الفلسطيني في لبنان.

ونقل الأحمد إلى العماد عون رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس أكّد فيها حرص السلطة على الأمن والاستقرار في لبنان، واستمرار المساعي لضبط الوضع والمحافظة على أفضل العلاقات مع لبنان، كما استمرار التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة لبنان والفلسطينيين.