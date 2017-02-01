قائد الجيش يستقبل سفراء ووفودًا

عرض قائد الجيش العماد جوزاف عون العلاقات الثنائية مع السفير البريطاني Chris Rampling. كما التقى السفير المصري الجديد في لبنان الدكتور ياسر علوي يرافقه الملحق العسكري العقيد محمد محمد علي الشحات، في زيارة تعارف لمناسبة تولّيه مهمته الجديدة في لبنان.

واستقبل العماد قائد الجيش مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية David Hale مع وفدٍ مرافق، وبحث معه في برنامج المساعدات العسكرية الأميركية الخاصة بالجيش اللبناني، وذلك في إطار التعاون بين جيشَي البلدين. كما استعرض مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الفريق John Lorimer، في حضور الملحق العسكري البريطاني المقدم Alex Hilton، الأوضاع العامة على الساحة اللبنانية.

والتقى العماد عون، في أوقات مختلفة، الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيد Jan Kubis، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، ورئيس أركان الدفاع الماليزي الجنرال Zu Lkifli Zainal Abidin على رأس وفدٍ مرافق، ووفدًا أميركيًا من The Institute for Security Governance –ISG، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون العسكري.

ومـن زواره أيضًـا، وزيـرة الداخليـة والبلـديـات فـي حكومـة تصريـف الأعمال السيـدة ريّا الحسن، ووفـد من المؤسسـات الماليـة الدوليـة، ووفـد من بعثـة اللجنـة الدولية للصليب الأحمر في لبنان برئاسـة السيد Christophe Martin.