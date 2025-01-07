قائد الجيش يستقبل ممثل اللجنة الفنية العسكرية للبنان ورئيس جمعية فرسان مالطا اللبنانية ويوقّع مذكرة تفاهم

الثلاثاء, 07 كانون الثاني 2025

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ممثل اللجنة الفنية العسكرية في لبنان MTC4L اللواء الركن ديوداتو أبانيارا ورئيس جمعية فرسان مالطا اللبنانية مروان صحناوي، وتناول البحث سبل دعم الجيش اللبناني.

ووقّع العماد عون واللواء الركن أبانيارا والسيد صحناوي مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ مشاريع على مدى 3 سنوات لدعم عناصر الجيش وعائلاتهم، بالإضافة إلى المواطنين اللبنانيين في مناطق مختلفة تعاني من حاجات ماسّة ضمن إطار التعاون العسكري المدني، وبما يتماشى مع المهمة الإنسانية لمنظمة مالطا، وذلك بالتعاون بين الدول الأعضاء في اللجنة: إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، المملكة المتحدة، كندا، مصر، تركيا، الدنمارك، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.