قائد الجيش يستقبل وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية ويوقّع معه اتفاقيتين لدعم الجيش

الاثنين, 15 كانون الأول 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية Nils Hilmer وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

بعدها وقّع العماد هيكل والوزير Hilmer اتفاقيتين لدعم الجيش من قبل السلطات الألمانية، من خلال تأمين احتياجاته من الوقود وتعزيز الطبابة العسكرية.

يأتي توقيع الاتفاقيتين تأكيدًا لالتزام السلطات الألمانية بدعم استقرار لبنان وقدرات جيشه في ظل التحديات الراهنة.