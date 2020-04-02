قائد الجيش يستقبل وفدًا من الجمعية اللبنانية لفرسان مالطا

استقبل قائد الجيش العماد عون رئيس الجمعية اللبنانية لفرسان مالطا السيد مروان صحناوي ومديرها التنفيذي السيد بول صغبيني وعددًا من أعضاء الجمعية، في حضور اللواء الركن الياس الشامية ورئيس الطبابة العميد الركن جورج يوسف، وذلك لتقديم هبة لمصلحة الطبابة.

وشكر العماد عون السيد صحناوي على هذه الهبة التي من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات الطبابة العسكرية، وخصوصًا في مجال مكافحة وباء كورونا ومنع تفشّيه.

بعدها، انتقل الوفد إلى الطبابة العسكرية في بدارو حيث تسلّم العميد الركن يوسف الهبة، وقوامها خمسة أجهزة تنفّس اصطناعي من نوع Ventilator الذي لا يستلزم التنبيب Intubation، وهي من إنتاج شركة Air liquide الفرنسية التي تعد من أهم الشركات المختصة بتصنيع هذه الأجهزة، بالإضافة إلى ألف فحص سريع -Rapid Test وألف فحص PCR، وجهاز Automated extractor مكمّل لجهاز فحص

الــ PCR، مع مستلزماته ٢٠٠٠ Extarctor kits.

وتندرج هذه الهبة في إطار بروتوكول تعاون وقّعته الجمعية مع الطبابة العسكرية في الجيش لدعم المراكز الصحية التابعة للطبابة، بهدف رفع مستوى أدائها، وتمكينها من تأمين الرعاية الصحية للمستفيدين بشكلٍ أفضل وأكثر فعالية.

وقال السيد صحناوي: «إنّ الجمعية أرادت الانطلاق من الإطار الذي يوفّره هذا الاتفاق، لتوسيع دعمها للجيش، فارتأت توجيه الإمكانات المالية التي توافرت لها من التبرعات والدعم الخارجي نحو تعزيز قدرات الجيش في مجال مواجهة فيروس كورونا، إيمانًا منها بضرورة توفير الحماية للعسكريين الذين يحمون الوطن ويذودون عنه».

وتجدر الإشارة إلى أنّ توقيع الاتفاقية بين الجيش والجمعية تمّ بعد نجاح مشروع تجريبي نموذجي لمركز مشترك قد نُفّذ في بلدة رميش الجنوبية.