قائد الجيش يشارك في حفل وداع قائد القيادة المركزية الأميركية

الاثنين, 11 آب 2025

بتاريخ 8 /8 /2025، شارك قائد الجيش العماد رودولف هيكل في حفل وداع قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الجنرال Michael Kurilla، وقد تسلّم الأدميرال Brad Cooper القيادة الجديدة.

أقيم الحفل في مركز مؤتمرات تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية، بحضور عدد من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية، بالإضافة إلى قادة جيوش من عدة دول.

كما عُقد اجتماع بين العماد هيكل وبين الأدميرال Cooper وأركان القيادة الجديدة، وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون، ودعم الاستقرار في المنطقة.