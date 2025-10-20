قائد الجيش يطلق سباق الجيش مع بعض منوصل

برعاية وحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع عقيلته، أقيم في مدينة بيروت سباق الجيش لمسافة 10 كلم تحت عنوان «مع بعض منوصل» للمرة الأولى في تاريخه. وقد حضره الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة ورئيسة جمعية ماراثون بيروت مي الخليل، إلى جانب عدد من الضباط والمدنيين. وشارك فيه عناصر من الجيش والأجهزة الأمنية وقوة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل وعداؤون من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية وتلامذة، بإشراف المركز العالي للرياضة العسكرية.

وقال العماد هيكل عند إطلاق السباق: «اللبنانيون والجيش دائمًا معًا، ولولا محبة المواطنين للمؤسسة العسكرية، لَما نجح أداؤها على كل الصعد، وهذا هو المقصود بشعار (مع بعض منوصل)».

وفي الختام، قدّم قائد الجيش الجوائز إلى الفائزين، وهنّأ جميع المشاركين.