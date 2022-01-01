قائد الجيش يعود العسكريين الذين أصيبوا في منطقة الشراونة

الاثنين, 06 حزيران 2022

عاد قائد الجيش العماد جوزاف عون اليوم العسكريين الذين أصيبوا أثناء تنفيذ عمليات الدهم التي طالت خلال الأيام الماضية أماكن إقامة مطلوبين بتجارة المخدرات وتصنيعها في منطقة الشراونة، واطلع على أوضاعهم الصحية. وأشاد العماد عون بشجاعة العسكريين خلال تنفيذ مهماتهم، مؤكداً الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم كما عائلة الشهيد العريف زين العابدين شمص.

ونوّه العماد عون بتضحيات العسكريين الذين يواجهون أخطار ملاحقة تجار المخدرات وتوقيفهم، مشدداً على أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى.