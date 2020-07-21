قائد الجيش يفتتح المدينة النموذجية للتدريب على القتال في الأماكن المبنية

الأربعاء, 21 تشرين الأول 2020

افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون في حمّانا، المدينة النموذجية للتدريب على القتال في الأماكن المبنية، التابعة لمديرية المخابرات-فرع مكافحة الإرهاب والتجسس، وجال في أقسامها واطّلع على تجهيزاتها. كما حضر مناورة نفذها عناصر الفرع، تحاكي القضاء على خلية إرهابية وتحرير مخطوفين مع استخدام التغطية الجوية.

ثم اجتمع بالضباط والعسكريين، وأعرب عن افتخاره بالإنجازات الكبيرة التي حققها فرع المكافحة، مشيداً بمستوى الاحتراف والروح المعنوية والوطنية العالية التي يتحلّى بها عناصره. كما أكد أهمية التدريب النوعي والمميَّز لتنمية مهارات العسكريين، مشدداً على حُسن استخدام العتاد المتوافر للتعويض عن النقص في التسليح والمعدات.

وتُعتبَر هذه المدينة النموذجية مركزاً متطوراً للتدريب على العمليات الأمنية في إطار مكافحة الإرهاب باستعمال تقنيات حديثة للرصد والمراقبة والقيادة والسيطرة، والتي تساعد في الحفاظ على جهوزية العسكريين لتنفيذ مهمّات حساسة خلال مدة قصيرة.