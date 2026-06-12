قائد الجيش يقدم التعازي لعائلات الشهداء: العميد وسام صبره والنقيب إيلي الخوري والجندي حسين غزال

الجمعة, 12 حزيران 2026

قدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل التعازي لعائلات الشهداء: العميد وسام صبره في بيروت، النقيب إيلي الخوري في بلدة كفرجرة – جزين، الجندي حسين غزال في منطقة حي السلّم – الضاحية الجنوبية، الذين استُشهدوا جراء غارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي – كفرتبنيت (النبطية) بتاريخ 6 / 6 / 2026.

خلال تقديم التعازي، أشاد قائد الجيش بمناقبية الشهداء وانضباطهم وإيمانهم بالمؤسسة العسكرية، واستعدادهم للتضحية حتى الشهادة، مؤكدًا أن الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية لن تثني الجيش عن التمسك برسالته ومهمته.

وأكد أنّ قيادة الجيش ستبقى إلى جانب عائلات الشهداء تقديرًا لصبرهم وعزيمتهم، ووفية لهم في مختلف الظروف.