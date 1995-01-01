قائد الجيش يكرّم الرئيس السابق لرابطة قدماء القوى المسلحة اللواء المتقاعد عثمان عثمان

الجمعة, 10 شباط 2023

كرّم قائد الجيش العماد جوزاف عون الرئيس السابق لرابطة قدماء القوى المسلحة اللواء المتقاعد عثمان عثمان خلال زيارة قام بها إلى منزله، بحضور رئيس الرابطة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر وعدد من الحاضرين.

وتوجَّهَ قائد الجيش بالشكر إلى اللواء عثمان على جهوده الحثيثة التي بذلها خلال رئاسته للرابطة بهدف صون حقوق متقاعدي المؤسسات الأمنية ولا سيما في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكّدًا أنّ الرابطة والجيش هما العائلة الثانية للواء، ثم قدم له درعًا تذكاريًّا تقديرًا لتضحياته.

من ناحية أخرى، ثمّن اللواء عثمان مبادرة العماد عون والرابطة، مؤكّداً أن السنوات التي أمضاها في الخدمة الفعلية وكرئيس للرابطة ستبقى مصدر فخر واعتزاز له طوال حياته.

كما أشار اللواء مزهر إلى الدور الأساسي الذي أداه اللواء عثمان في توحيد متقاعدي القوى المسلحة منذ العام 1991، وصولًا إلى تفعيل الرابطة وإرساء آليات عملها حتى أصبحت ممثلة هؤلاء المتقاعدين وصاحبة الفضل في إقرار الكثير من حقوقهم.

كما أشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة الجيش للرابطة، وفاءً منها للعسكريين المتقاعدين والتزامًا بالوقوف إلى جانبهم.