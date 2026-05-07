قائد الجيش يلتقي وزير الدفاع التركي ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية على هامش مشاركته في معرض SAHA 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول

الخميس, 07 أيار 2026

التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل وزير الدفاع التركي Yaşar Güler ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الجنرال Selçuk Bayraktaroğlu، على هامش مشاركته في معرض SAHA 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول على مدى اليومين الماضيين ابتداءً من 5 /5 /2026 ولغاية 7 /5 /2026.

أكّد الوزير Güler أثناء لقائه العماد هيكل استمرار تركيا في دعم الجيش لمواجهة التحديات، وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين. كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والهجمات التي تطال مناطق مختلفة من لبنان.

من جهة أخرى، أكّد الجنرال Bayraktaroğlu للعماد هيكل ضرورة تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والتركي، مشدّدًا على تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية في المجالات كافة. وتناول البحث الخطوات المرتقَبة في مرحلة ما بعد اليونيفيل.

كما أعرب العماد هيكل خلال هذين اللقاءين عن شكره للسلطات التركية والجيش التركي على الدعم المتواصل. وأشاد بالإنجازات المميزة التي حققتْها الصناعات الدفاعية التركية.

كان المعرض قد أقيم بمشارَكة نحو 120 دولة و1700 شركة، وبحضور مسؤولين رفيعي المستوى وقادة جيوش ورؤساء أجهزة أمنية من عدة دول حول العالم، وتَضَمَّنَ عَرْض تقنيات حديثة عالية الكفاءة.