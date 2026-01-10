قائد الجيش يُعرب عن شكره لكل من واساه بوفاة والدة زوجته

السبت, 10 كانون الثاني 2026

يُعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعقيلته السيدة جانيت زيدان هيكل عن شكرهما لكل من واساهما بوفاة والدتها، حضورًا أو اتصالًا، ولا سيما الرؤساء الحاليون والسابقون، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليون والسابقون، والدبلوماسيون، ورؤساء الأحزاب، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والإعلامية والفنية، والأسلاك العسكرية والأمنية، والوفود الشعبية، والأقارب والأصدقاء.