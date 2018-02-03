قائد القوات البحرية الأميركية يزور قاعدة بيروت البحرية

إعداد: نينا عقل خليل

زار قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية الجنرال John C-Aquilino على رأس وفد مرافق، في حضور السفيرة Elizabeth Richard، ووفد من ضباط الجيش اللبناني، قيادة القوات البحرية واطّلع على منشآتها وعلى نشاطاتها العملانية والتدريبية.

كما استمع الزائرون إلى شرحٍ قدّمه قائد القوات البحرية العميد الركن البحري حسني ضاهر حول المهمّات التي تقوم بها، بالإضافة إلى التدريبات المنفّذة في مختلف القواعد البحرية وفي مدرسة القوات البحرية.