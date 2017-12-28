قداس في الذكرى العاشرة لاستشهاد اللواء الركن الشهيد فرانسوا الحاج

إعداد: نينا عقل خليل

برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثّلًا بوزير الدفاع الوطني الأستاذ يعقوب رياض الصرّاف، أحيت قيادة الجيش، الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد اللواء الركن فرنسوا الحاج، بقداس أُقيم لراحة نفسه في كنيسة مار الياس – انطلياس.

حضر القداس النائب غسان مخيبر ممثّلًا رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، والنائب عاطف مجدلاني ممثّلًا رئيس الحكومة سعد الحريري، ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وعدد من النوّاب، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثّلون عن قادة الأجهزة الأمنية والأحزاب، الى عائلة الراحل والأصدقاء، وعدد كبير من الضباط والضباط المتقاعدين.

ترأس القداس رئيس دير مار الياس انطلياس الأباتي أنطوان راجح الذي أكّد في كلمته بأنّ «اللواء الشهيد فرنسوا الحاج عرف في كلّ مرّة كيف يقلب المؤامرات معارك شريفة، وكيف يُحارب التطرّف واستيراد الفتن والشغب بالمناقبية والنزاهة والشهامة والعزم المشهود له بهم». وأضاف: «ثقتنا بجيشنا اللبناني كبيرة جدًا، وهو قادر بنعمة اللـه على التصدّي لما قد يعيقنا من شرور، ونحن نصلّي من أجل هذا الجيش الذي حماه اللـه من كل مكيدة أو تجنٍ عقيم ومدّه بمناقبية فرنسوا وأمثاله».

كذلك، قال الخوري أنطوان عساف في عظته: «هناك من يقدّمون أنفسهم من أجل غيرهم، وفرنسوا الحاج هو من هؤلاء، وكذلك الشهداء الذين سبقوه والذين استشهدوا بعده وقدّموا أنفسهم فداء للوطن، كما الرّاعي الصالح الذي يبذل نفسه في سبيل الخراف».

وبعد القداس تقبّلت العائلة التعازي.