قصّة وعبرة

إعداد: ريما سليم ضوميط

رسومات: غدير صبح

مكافأة الملك

يُروى في حكايةٍ صينيةٍ قديمة أنّ ملكًا أراد أن يكافئ أحد مواطنيه، فقال له‏:‏ «امتلك من الأرض كلّ المساحات التي تستطيع أن تقطعها سيرًا على قدميك»». فرح الرجل وشرع للحال يمشي في الأرض مسرعًا ومهرولًا في جنون‏، شاغله الوحيد الحصول على أكبر مساحة ممكنة من الأرض. سار مسافةً طويلةً فتعب وفكر في العودة إلى الملك للحصول على المكافأة التي وعده بها، لكنّ الطّمع سيطر على تفكيره، فعدل عن العودة رغم تعبه الشّديد، وقرّر مواصلة السير ليحصل على المزيد. بعد مرور عدّة أسابيع، قطع خلالها الرجل مسافاتٍ أطول، فكّر مجدّدًا بالعودة مكتفيًا بما وصل إليه‏، لكنّه تردّد مرّةً أخرى وقرّر مواصلة السير ليحصل على المزيد. ظلّ يسير أيّامًا وليالي على الرغم من التعب الذي تملّكه، ولكنّه لم يعد أبدًا‏! لقد ضلّ طريقه في الدروب الوعرة، ويقال إنّه وقع صريعًا جرّاء الإرهاق الشديد‏.‏ لم يمتلك شيئًا ولم يشعر بالسعادة التي كان ينشدها، وذلك لأنّه لم يعرف معنى الاكتفاء أو القناعة.