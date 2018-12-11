قيادة الجيش تؤكد أن الوضع على الحدود الجنوبية هادئ ومستقر

الثلاثاء, 04 كانون الأول 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

على ضوء إعلان العدوّ الإسرائيلي فجر اليوم اطلاق عملية" درع الشمال" المتعلقة بانفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكّد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة. كما تقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب، وتشير هذه القيادة إلى أن الجيش على جهوزية تامّة لمواجهة أي طارئ.