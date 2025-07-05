قيادة الجيش تتسلم دفعة مالية مقدّمة من دولة قطر بهدف دعم المؤسسة العسكرية

السبت, 05 تموز 2025

صدر عن قيادة الجيش مديرية - التوجيه البيان الآتي:

تسلّمت قيادة الجيش، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، دفعة مالية مقدّمة من دولة قطر بهدف دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان.

في هذا السياق، أعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن شكره لهذه المبادرة القيّمة، كونها تمثل دعمًا حيويًّا للمؤسسة، وتُخفف عنها وطأة الظروف الراهنة، كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش حفاظًا على أمن لبنان واستقراره.